تركيب الدفعة الأخيرة من تجهيزات مشروع تأهيل قطاع الوفاء للري الحكومي في البوكمال

دير الزور-سانا

باشرت ورشات المؤسسة العامة لاستصلاح الأراضي تركيب الدفعة الأخيرة من التجهيزات الميكانيكية والكهربائية اللازمة لمشروع تأهيل قطاع الوفاء للري الحكومي بريف منطقة البوكمال الغربي بدير الزور.

وذكر مدير التشغيل والصيانة في حوض الفرات الأدنى المهندس حسين حمدان في تصريح لمراسل سانا أن التجهيزات تتضمن محركات الجهد المتوسط 400 كيلو واط، والجهد المنخفض 132 كيلو واط مع كل متمماتها، حيث تم في المرحلة السابقة تركيب خلايا الجهد المتوسط والمنخفض ودارات التحكم والتشغيل، بالتوازي مع إنجاز الأعمال المدنية وصيانة الشبكات التابعة للمشروع تمهيداً لوضعه في الخدمة.

وأوضح حمدان أن المشروع يروي 1320 هكتاراً من الأراضي الزراعية بريف البوكمال الغربي، من خلال شبكة ري أنبوبية حديثة تتيح تركيب تجهيزات الري الحديث، دون الحاجة لمضخات وهي تمتد في بلدات القطعة والعباس والطواطحة.

يذكر أن المؤسسة العامة لاستصلاح الأراضي أدخلت مشروعي الري في القطاعين الثالث والخامس اللذين يرويان نحو 15 ألف هكتار بالخدمة نهاية عام 2020، وفي العام الماضي أدخلت إلى الخدمة مشروع القطاع السابع الذي يروي 7500 هكتار من الأراضي الزراعية في ريف المحافظة الشرقي، بعد أن تمت إعادة تأهيلها من الأضرار التي لحقت بها جراء الإرهاب.

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