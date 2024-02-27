شابة من طرطوس تؤسس مشروعاً صغيراً لصناعة الدمى والحقائب من الكروشيه

طرطوس-سانا

نجحت الشابة جيسكا خاشو من محافظة طرطوس بتأسيس مشروع يدوي صغير لصناعة الدمى والحقائب عماده خيوط الكروشيه والمهارة والدقة والصبر، وأصبح يشكل مصدر دخل جيد لها.

الشابة جيسكا (27) عاماً تحدثت لـ سانا الشبابية عن مشروعها، مبينة أنها اعتمدت في البداية على تصميم أشياء بسيطة من الصوف كإكسسوارات الشعر، حتى تمكنت فيما بعد من إتقان تصميم الحقائب من ثلاثة أنواع من الخيوط (الصوف والكليم والمكرمية)، ثم طورت أسلوبها، ونجحت في صناعة الألعاب من الكروشيه ( ايمجورومي)، والشالات والقبعات والألبسة وأدوات الزينة والكفوف وغيرها.

منذ عام واحد أطلقت جيسكا مشروعها ضمن منزلها في مدينة صافيتا لمساندة زوحها من خلال إيجاد مصدر إضافي للدخل، مشيرة إلى أنها لا تزال تطور نفسها من خلال البحث على (اليوتيوب) لتعلم مختلف أنواع الغرزات والاطلاع على آخر صيحات الموضة وأحدث التصاميم في هذا المجال.

يزداد الطلب على المنتج بشكل دائم، وخاصة عندما يرغب الزبون باقتناء قطعة غريبة وفريدة وغير متوفرة بالأسواق وفكرتها جديدة وأحياناً الطلب يكون تبعاً لذوق الزبون من حيث الشكل والحجم والألوان وفقاً للشابة جيسكا، لافتة إلى أنها تروج أعمالها عبر عرضها في بعض المحلات التجارية ومن خلال المعارف وصفحات التواصل الاجتماعي والتواصي.

وذكرت أن حلمها بالبداية كان تعلم غرزة واحدة حتى أصبحت تتقن مختلف الغرزات، وتقضي معظم وقتها بالمنزل تحيك بشغف وتصمم مختلف الأعمال الصوفية، مؤكدة أن كل صنارة لها مقاس مختلف، ولكل واحدة دور بتقديم قطعة مميزة.

وحول طموحها بينت جيسكا أنها تسعى لتوسيع مشروعها بشكل أكبر، منوهة بأهمية توارث الحرف اليدوية بمختلف أنواعها من جيل لآخر والحفاظ عليها من الاندثار.

هيبه سليمان

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