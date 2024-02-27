التربية: اختبارات مؤتمتة في الفصل الثاني للعام الدراسي الحالي للصفوف الانتقالية في المرحلة الثانوية

دمشق-سانا

طلبت وزارة التربية من مديرياتها في المحافظات التعميم على المدارس لإجراء مذاكرات واختبارات نهائية مؤتمتة “النظام الامتحاني الموضوعي” في الفصل الثاني من العام الدراسي الحالي للصفوف الانتقالية في المرحلة الثانوية.

وذكرت الوزارة في تعميمها الذي تلقت سانا نسخة منه اليوم أن النظام الامتحاني المؤتمت سيطبق على مادتي الفيزياء والوطنية في الصف الأول الثانوي العلمي، والتاريخ والوطنية في الصف الأول الثانوي الأدبي، والجغرافيا والتربية الدينية في الصف الثاني الثانوي الأدبي، والعلوم والكيمياء والتربية الدينية في الصف الثاني الثانوي العلمي.

وأوضحت وزارة التربية أن التعميم جاء تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء بخصوص تطبيق الامتحانات المؤتمتة بشكل تدريجي.

وكان مجلس الوزراء وافق في الـ 30 من كانون الثاني الماضي على مقترح وزارة التربية بتطبيق نهج الامتحانات المؤتمتة للشهادة الثانوية، بدءاً من العام الدراسي المقبل 2024-2025 وبشكل متدرج، والاستمرار باعتماد النهج التقليدي في امتحانات الشهادة الثانوية للعام الحالي 2023-2024.

رحاب علي

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