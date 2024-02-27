96 شهيداً ضحايا مجازر الاحتلال في قطاع غزة خلال الساعات الـ 24 الماضية

القدس المحتلة-سانا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال الساعات الـ 24 الماضية 11 مجزرة في قطاع غزة راح ضحيتها 96 شهيداً و 172 جريحاً.

وقالت الوزارة في بيان اليوم: “إن عدد ضحايا عدوان الاحتلال المتواصل لليوم 144 على القطاع ارتفع إلى 29878 شهيداً و 70215 جريحاً، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات جراء منع الاحتلال وصول طواقم الاسعاف والدفاع المدني إليهم.

من جهة أخرى أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أنه منذ الأمس قام بتعليق العمل مع المنظمات الدولية لمدة 48 ساعة احتجاجاً على ممارسات الاحتلال، مشيراً إلى أن قوات الاحتلال اعتدت على المسعفين في محيط مستشفى الأمل بمدينة خان يونس جنوب القطاع واعتقلت عدداً منهم، ومطالباً المجتمع الدولي بالضغط على “إسرائيل” لوقف الاعتداءات بحق الطواقم الطبية.

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