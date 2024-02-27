هيئة شؤون الأسرى:111 أسيراً فلسطينياً يعيشون أوضاعاً كارثية في معتقل (عتصيون)

القدس المحتلة-سانا

أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن الأسرى الفلسطينيين في معتقل “عتصيون” يعيشون أوضاعاً كارثية للغاية جراء ممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي التعسفية.

ونقلت وكالة وفا عن الهيئة قولها في بيان اليوم: “إن 111 أسيراً في المعتقل يعانون أوضاعاً سيئة جداً إذ تداهم قوات الاحتلال الزنازين بشكل وحشي وتخرجهم منها وتفتشهم تفتيشاً عارياً، مشيرة إلى وجود حالات مرضية صعبة للغاية ولا يقدم لهم أي علاج”.

وناشدت الهيئة جميع الجهات الدولية المختصة بالتدخل السريع لحماية الأسرى داخل معتقلات الاحتلال والضغط عليه للإفراج عنهم وإنهاء معاناتهم.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency