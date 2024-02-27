انعقاد مهرجان الشباب العالمي في سيريوس آذار المقبل بمشاركة سورية

موسكو-سانا

كشف مستشار رئيس الوكالة الفيدرالية لشؤون الشباب أنطون باشكوف في روسيا الاتحادية أن مهرجان الشباب العالمي سيقام في الفترة من الأول إلى السابع من آذار المقبل بمشاركة سورية، ويزوره نحو 90 ألف شخص في مركز سيريوس الروسية بضواحي سوتشي.

وقال باشكوف للصحفيين في موسكو: إن مجموعة العمل ستضم 20 ألف مشارك 10 آلاف من روسيا و10 آلاف من الدول الأجنبية بالإضافة إلى 5000 شاب روسي من جميع مناطق البلاد، مشيراً إلى أنه تم اعتماد أكثر من ألف صحفي من 36 دولة للعمل في المهرجان، وسيعمل مركز صحفي دولي في مبنى جامعة سيريوس مؤلف من قاعة مجهزة بتقسيم مناسب وتحتوي على جميع مستلزمات الصحفيين للعمل.

ورأى باشكوف أنه في سياق حرب المعلومات التي تشنها وسائل الإعلام الغربية حالياً ضد روسيا بات من المهم لمنظمي الحدث تنظيم تغطية واسعة النطاق وموضوعية وصحيحة للمهرجان، داعياً إلى الاستماع لرأي روسيا وجيل الشباب الروسي والمشاركين الأجانب في المهرجان من 180 دولة في العالم.

ومن المقرر أن يتم تنفيذ البرنامج الإقليمي لمهرجان الشباب العالمي في الفترة من 10 إلى 17 آذار، حيث سيقوم المشاركون بزيارة 30 مدينة روسية للتعرف على حياة مواطني روسيا الاتحادية.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أصدر مرسوماً ينص على إقامة مهرجان الشباب العالمي بهدف تطوير التعاون الشبابي الدولي.

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