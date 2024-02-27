شهداء وجرحى جراء عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين مساء اليوم جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل لليوم الـ143 على قطاع غزة المنكوب.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن طيران الاحتلال قصف الطريق الساحلي في منطقة الشيخ عجلين غرب مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة العشرات، فيما استشهد آخرون جراء قصف طائرة مسيرة للاحتلال منزلاً غرب النصيرات وسط القطاع.

وفي رفح جنوب القطاع استشهد 9 فلسطينيين معظمهم من النساء والأطفال جراء قصف العدو الصهيوني منزلاً بالقرب من المستشفى الكويتي وسط المدينة كما استشهد 5 فلسطينيين وأصيب آخرون جراء قصف الاحتلال منزلاً في منطقة القرارة شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد ضحايا عدوان الاحتلال المتواصل منذ السابع من تشرين الأول الماضي على قطاع غزة المنكوب إلى 29782 شهيداً و70043 جريحاً.

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