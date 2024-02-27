المقاومة اللبنانية تستهدف موقعين للعدو الإسرائيلي

بيروت-سانا

استهدفت المقاومة اللبنانية اليوم موقعين للعدو الإسرائيلي عند الحدود مع فلسطين المحتلة وحققت فيهما إصابات مباشرة.

وقالت المقاومة في بيان: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة ‌‎استهدف ‌‌‏مقاتلو المقاومة اليوم تجمعاً ‏لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع المرج بالأسلحة الصاروخية وحققوا فيه إصابات مباشرة.

وفي بيان آخر أعلنت المقاومة أنها استهدفت التجهيزات التجسسية ‏للعدو الإسرائيلي في موقع العباد بالأسلحة المناسبة.

وكانت المقاومة اللبنانية استهدفت في وقت سابق اليوم قاعدة عسكرية للعدو الإسرائيلي بـ 60 صاروخ كاتيوشا عند الحدود مع فلسطين المحتلة.

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