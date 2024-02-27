روما يهزم تورينو بثلاثية في الدوري الإيطالي

روما-سانا

فاز فريق روما على ضيفه تورينو بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن الجولة 26 من الدوري الإيطالي لكرة القدم ليعزز من حظوظه في المنافسة على المربع الذهبي.

سجل هاتريك روما اللاعب باولو ديبالا في الدقائق 42 و 57 و 69 في حين سجل هدفي تورينو كل من اللاعبين دوفان زاباتا وديان هويسين في الدقيقتين 44 و 89 من عمر المباراة.

وبهذه النتيجة يحصد فريق المدرب دانييلي دي روسي انتصاره الثاني على التوالي في الدوري والرابع في آخر 5 مباريات مقابل هزيمة وحيدة ليرفع رصيده إلى 44 نقطة يستقر بها في المركز السادس ويبقى على بعد 4 نقاط فقط من منطقة دوري الأبطال.

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