“فواصل سورية” على مسرح الحمراء بدمشق

دمشق-سانا

احتضن مسرح الحمراء بدمشق مساء اليوم مسرحية “فواصل سوريّة” وهي من أداء فرقة خُطى للمسرح الراقص وكيروغراف محمد الحلبي.

تضمن العرض الذي أقامته وزارة الثقافة _ مديرية المسارح والموسيقا فواصل متعددة تقدم التراث السوري اللامادي مبتدئة بلوحة بلاد العز، وكلمة القائد المؤسس حافظ الأسد بعد انتصار حرب تشرين التحريرية عام 1973 ورصدت اللوحات الراقصة حالة الاحتفالات الممتدة على الجغرافيا السورية حيث تظهر أهم المعالم التاريخية والحضارية للبلاد، لينتهي العرض ببانوراما سورية تجمع كل المحافظات.

وقال الكيروغراف محمد الحلبي في تصريح لسانا: إن التجهيز لهذه المسرحية تطلب الكثير من الإعداد، واعتمدنا بذلك على البحث الدؤوب لنحيط بما استطعنا من التراث السوري التي تتطلبه المسرحية ومن ثم صممنا الرقصات بناء عليه.

وقال الراقص عماد قبيطري: ستشارك فرقة خطى المسرحية في مهرجان الشباب العالمي الذي سيقام في روسيا بعد عدة أيام، ومن خلاله سوف نقدم التراث السوري من خلال مسرحية فواصل سورية، إضافة إلى عروض أخرى تخدم رسالة الفرقة في نشر التراث والتاريخ والثقافة السورية.

يشار أن فرقة خطى للمسرح الراقص بدأت نشاطاتها عام 2005 في المهرجانات الفنية للشبيبة وتضم 25 راقصاً وراقصة وتهتم بتقديم الموروث الشعبي والفلكلور السوري والعربي وألوان من الرقص المعاصر مع التعبير الكلاسيكي في توليفة تعبرعن فكرة العرض الرئيسية، وحصلت الفرقة على العديد من الجوائز في مهرجانات سورية، كما مثلت سورية في مهرجانات وفعاليات دولية.

مريم حجير وزينب علي

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