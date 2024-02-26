الكرملين: عقوبات واشنطن الجديدة ترتد على فارضيها

موسكو-سانا

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن الاقتصاد الأوروبي يعاني من العقوبات المفروضة على روسيا على غرار الشركات الأمريكية.

وقال بيسكوف تعليقا على مدى تأثير حزمة العقوبات الأمريكية الجديدة ضد موسكو اليوم، كما نقل موقع آر تي: من المستبعد أن يستطيع فارضو العقوبات إيجاد شيء جديد دون أن يلحقوا الضرر باقتصادهم، حيث يعمل الضرر على مبدأ ظاهرة الأثر المرتد.

وأوضح بيسكوف أن الاقتصاد الأوروبي يعاني بالدرجة الأولى من القيود المفروضة علينا، وكذلك آلاف الشركات الأمريكية تعاني أيضاً.ش

وكانت واشنطن أعلنت الجمعة الماضي فرض عقوبات جديدة ضد روسيا طالت 500 شخصية، و90 كياناً قانونياً بحجة الأزمة الأوكرانية.

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