إيران تطالب الدول الإسلامية بإجراءات فورية لمنع الاعتداء الإسرائيلي على رفح

طهران-سانا

طالب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الدول الإسلامية باتخاذ إجراء فوري لمنع أي اعتداء عسكري إسرائيلي على رفح.

وقال عبد اللهيان خلال لقائه نظيرته الإندونيسية ريتنو مارسودي في مدينة جنيف اليوم: “إن تهديد الكيان الصهيوني بشن هجوم عسكري واسع النطاق على رفح يعرض المنطقة لكارثة كبيرة، لذلك فإن التحرك الفوري للمجتمع الدولي والدول الإسلامية ضروري للغاية”.

وأعرب عبد اللهيان عن تطلعه لعقد الاجتماع الاستثنائي على مستوى وزراء خارجية الدول الإسلامية حول غزة كما اقترحت طهران، بوقت قريب، مشدداً على أهمية استخدام الدول الإسلامية قدراتها مثل مقاطعة الكيان الصهيوني الاقتصادية والتجارية، من أجل الضغط عليه لإنهاء جرائم الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين.

من جانبها أكدت وزيرة الخارجية الإندونيسية أهمية مبادرة إيران لعقد الاجتماع الاستثنائي لدول منظمة التعاون الإسلامي، مشددة على ضرورة تمسك منظمة التعاون الإسلامي بهدف الدفاع عن القضية الفلسطينية التي كانت الأساس في انطلاقها.

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