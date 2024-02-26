مشاركة واسعة ببطولة اللاذقية بالكاراتيه للفئات العمرية

اللاذقية-سانا

بمشاركة واسعة من الأندية والمراكز التدريبية التي تمارس الكاراتيه في اللاذقية أقامت اللجنة الفنية الفرعية للعبة بطولة المحافظة للفئات العمرية تحت 10 و12 و14 سنة بمدينة الأسد الرياضية.

ففي الكاتا الفردي توج بالمركز الأول بفئة الذكور مجد حبيب بفئة تحت 10 سنوات، ومجد ملندي تحت 12 سنة، ومحمد قره فاقي تحت 14 سنة، بينما فازت بفئة الإناث راما غزولين بفئة تحت 10 سنوات، وسارة جلعود تحت 12 سنة، وألماسة منلا تحت 14 سنة.

وفي منافسات القتال الفردي للإناث توجت بالمركز الأول لفئة تحت 10 سنوات بوزن تحت 23 كغ هيا إبراهيم، وبوزن تحت 28 كغ لارا العكش، وبوزن تحت 32 كغ سيلينا حمدان، وبوزن تحت 36 كغ مريم أسعد، وبوزن فوق 40 كغ تاج أدناوي، وللذكور للفئة ذاتها حل أولاً بوزن تحت 23 كغ محمد سيك وبوزن تحت 26 كغ جود المنصور وبوزن تحت 29 كغ علي غلاونجي وبوزن تحت 32 كغ محمد جلعود وبوزن تحت 35 كغ علي ديوب وبوزن تحت 38 كغ محمد زينو وبوزن تحت 42 كغ محمود وفي فئة تحت 12 سنة أحرزت المركز الأول بوزن تحت 28 كغ غزل هيفا، وبوزن تحت 33 كغ سارة جلعود، وتحت 38 كغ لما محمد، وبوزن تحت 42 كغ غفران مناع، وبوزن تحت 48 كغ سلام صقور، وبوزن فوق 48 كغ حلا كنعان.

وبفئة الذكور جاء أولاً بوزن تحت 28 كغ كرم صالح، وبوزن تحت 31 كغ غدير ربيع، وبوزن تحت 35 كغ يونس صبيحة، وبوزن تحت 39 كغ محمد صالح، وبوزن تحت 42 كغ غيدق صالح، وبوزن تحت 46 جاد حداد، وبوزن تحت 50 كغ الليث صقر، وتحت وفوق 53 كغ حسن حمدان.

وفي فئة تحت 14 سنة للذكور توج بالمركز الأول بالقتال الفردي بوزن تحت 56 كغ حسن حسن، وبوزن تحت 60 كغ فياض الأحمد، وبوزن فوق 60 كغ حسن جلعود، فيما اقتصرت منافسات تحت 14 سنة بالقتال الفردي للإناث على وزن تحت 52 كغ وفازت به مايا عاقل.

نبيل علي

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