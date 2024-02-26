29782 شهيداً و70043 جريحاً… ضحايا عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل منذ السابع من تشرين الأول الماضي على قطاع غزة المنكوب إلى 29782 شهيداً و70043 جريحاً.

وقالت وزارة الصحة في بيان اليوم: إن الاحتلال ارتكب خلال الساعات الـ 24 الماضية 10 مجازر في القطاع، راح ضحيتها 90 شهيداً و164 جريحاً ليرتفع بذلك عدد ضحايا العدوان إلى 29782 شهيداً و70043 جريحاً، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات جراء منع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

من جهة أخرى، قالت جمعية الهلال الأحمر: إنها أجلت أمس 24 شخصاً من مستشفى الأمل في مدينة خان يونس جنوب القطاع بمرافقة مكتب الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة (أوتشا)، بينهم 18 مريضاً وجريحاً، 8 منهم بحاجة إلى عمليات جراحية عاجلة.

وأضافت الجمعية: إنه رغم التنسيق المسبق مع فريق الأمم المتحدة ومرافقته للقافلة إلا أن الاحتلال قام بعرقلة مرورها لنحو 7 ساعات عند حاجز عسكري غرب حي الأمل، حيث تم إنزال جميع المسعفين من مركباتهم وإجبارهم على الجلوس على الأرض، فيما تم تقييد ثلاثة مسعفين واقتيادهم إلى جهة مجهولة بعد تعريتهم من ملابسهم، مشيرة إلى أن الاحتلال أطلق سراح أحدهم بعد ساعات، فيما يواصل اعتقال المسعفين الآخرين.

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