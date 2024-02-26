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منح قروض تتجاوز 3.497 مليارات ليرة للموسم الزراعي الحالي في إزرع بريف درعا

2024-02-26

درعا-سانا

أنهى فرع المصرف الزراعي التعاوني بمدينة إزرع بريف درعا اليوم منح قروض قصيرة الأجل للجمعيات الفلاحية والأفراد للموسم الزراعي الحالي، حيث بلغت قيمتها الإجمالية 3.497 مليارات ليرة سورية.

مدير فرع المصرف الزراعي ماجد الحريري ذكر بتصريح لمراسل سانا اليوم أن الغرض من القروض تمويل العمليات الزراعية، ولا سيما تغطية احتياجات الفلاحين من البذار والأسمدة، مبيناً أن فرع المصرف يسعى ضمن الإمكانيات المتاحة والمواد المتوفرة إلى تأمين مستلزمات الفلاحين خلال الموسم الزراعي 2023 – 2024 ما يسهم في تنفيذ الخطة الزراعية على الشكل المطلوب.

وأضاف الحريري: إن فرع المصرف يعمل على منح قروض قصيرة الأجل لمدة أقل من سنة لتأمين احتياجات الفلاحين للموسم الحالي، لا سيما الذين توقفوا عن الزراعة لأسباب مختلفة، مشيراً إلى أن لدى المصرف آليات عمل تضمن إعطاء القروض بصورة ميسرة بالتوازي مع ضمانات لتسديد المستحقات.

قاسم المقداد

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