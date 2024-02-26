قوات الاحتلال تعتقل عشرات الفلسطينيين في الضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم عشرات الفلسطينيين في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة نابلس من محاور عدة واعتقلت العشرات، كما اقتحمت بلدات دير عمار وسلواد في رام الله وإذنا وبيت أمر في الخليل وحزما والعيسوية في القدس وبيت جالا في بيت لحم ومخيم عين السلطان في أريحا، واعتقلت 27 فلسطينياً بينهم أطفال.

كما أقامت قوات الاحتلال عدة حواجز على مداخل مدينة الخليل وبلداتها وقراها ومخيماتها، وأغلقت عدداً من الطرق الرئيسية والفرعية بالبوابات الحديدية والمكعبات الإسمنتية والسواتر الترابية.

إلى ذلك اقتحم عشرات المستوطنين المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من قوات الاحتلال، التي أقامت برجاً مرتفعاً ووضعت عليه كاميرات مراقبة وجددت مواقعها العسكرية المنتشرة على السور الغربي للمسجد بهدف زيادة المراقبة والتنصت على المصلين الفلسطينيين داخله قبيل شهر رمضان.

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