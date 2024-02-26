يوم جديد من عملية طوفان الأقصى.. أبرز التطورات

القدس المحتلة-سانا

أبرز تطورات عملية (طوفان الأقصى) التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية في السابع من تشرين الأول الماضي رداً على اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي:

المزيد من الأخبار حول تطورات عملية “طوفان الأقصى”

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– الاحتلال الإسرائيلي يعترف بإصابة ضابط و4 جنود من قواته بجروح خطيرة خلال الاشتباكات مع المقاومة الفلسطينية شمال وجنوب قطاع غزة.

– وسائل إعلام فلسطينية: شهيدان بينهم امرأة و14 جريحاً جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلاً شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

– وسائل إعلام فلسطينية: 4 شهداء وعدد من الجرحى جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلاً في حي النصر في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.