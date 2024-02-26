عرض الفيلم الوثائقي (الصليب المكسور) في حلب

حلب-سانا

عرض مساء اليوم الفيلم الوثائقي “الصليب المكسور” في سينما فندق شهبا حلب والذي يتناول التهجير القسري للمسيحيين من قرى وبلدات محافظة إدلب من قبل التنظيمات الإرهابية المسلحة التي أمعنت بارتكاب الجرائم بحق المدنيين من قتل وتدمير للمباني والمقدسات ونهبها وحرقها ومنها ما يسمى “الحزب الاسلامي التركستاني” وسط صمت أوروبي وتواطؤ أمريكي لتنفيذ مشروع التغيير الديمغرافي في المنطقة واستهداف مسيحيي المشرق.

وقال المخرج نجدة أنزور: إن هذا الفيلم القصير يروي بعضاً من حقائق المأساة السورية ومنها محاولة اقتلاع الإنسان من أرضه وبيته وبيئته وذاكرته وكل ما يعتز به، مبيناً أنه تم إنجاز هذا الفيلم للإضاءة على جريمة تهجير أهلنا المسيحيين من قراهم وبلداتهم في محافظة إدلب على أيدي التنظيمات الإرهابية المسلحة والتي استهدفت أكثر من خمسين ألف مسيحي كانوا يعيشون بسلام وحب مع مكونات المجتمع السوري.

وأضاف: إن الفيلم يشكل بداية لاستعادة الحقائق التي حصلت وليس كما روج لها وذلك بهدف تنوير الرأي العام العالمي بحقيقة الأحداث السورية التي دمرت بلداً ووضعت شعباً بأسره على طريق المجاعة والتهجير ومدخلاً لاستعادة وحدة بلادنا أرضاً وشعباً ومؤسسات.

وبين الخبير السياسي والعسكري المساهم في الفيلم الدكتور كمال الجفا أن الفيلم يسلط الضوء على الجرائم التي ارتكبها أخطر تنظيم إرهابي عالمي وهو ما يدعى بـ “الحزب الإسلامي التركستاني” المدعوم من أجهزة الاستخبارات العالمية الكبرى بحق الأبرياء من أهالي القرى والبلدات المسيحية بمحافظة إدلب، وكذلك ارتكاب المجازر في جسر الشغور وحلب وريف حماة في العام 2011.

وأشار إلى أن الفيلم يرصد ممارسات التنظيم الإرهابي منذ العام 2018 لأحداث التغيير الديمغرافي بمحافظة إدلب واستقدام عائلات المسلحين وإسكانهم على الأراضي السورية على حساب تهجير أكثر من مليونين ونصف المليون سوري ولجوئهم إلى المخيمات.

وقدم المطران حنا جلوف مطران اللاتين في سورية شهادة حياة عن معاناته مع المسيحيين في إدلب جراء ممارسات التنظيمات الارهابية المسلحة بمختلف مكوناتها ووقوفه مع الأهالي للحفاظ على المقدسات والممتلكات وتعرضه للسجن والضغوط النفسية التي استهدفت محاولة إبعاده عن أهله ورعيته.

حضر الفيلم الذي هو من إنتاج مؤسسة أنزور للإنتاج الفني والنص لمحمود عبد الكريم والفكرة الوثائقية للدكتور كمال الجفا والإخراج ليزن أنزور والإشراف العام للمخرج نجدة أنزور فعاليات ثقافية واجتماعية ودينية.

قصي رزوق

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