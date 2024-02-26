مينسك رداً على مزاعم واشنطن بتزوير الانتخابات: كفاكم لعب دور شرطي العالم

مينسك-سانا

دعا رئيس لجنة الانتخابات المركزية البيلاروسية إيغور كاربينكو الولايات المتحدة إلى الكف عن لعب دور شرطي العالم والاهتمام بمشكلاتها الداخلية.

وقال كاربينكو في مؤتمر صحفي رداً على تصريحات وزارة الخارجية الأمريكية بوجود تزوير في الانتخابات البلاروسية: “لا أعرف كيف قيموا ذلك عن بعد، إنه أمر غريب للغاية، لكن عليهم أن يكفوا في الولايات المتحدة عن ممارسة دور شرطي العالم وليهتموا بمشكلاتهم الداخلية” ، مشيراً إلى أن هناك تساؤلات كثيرة مثارة حول الانتخابات في الولايات المتحدة نفسها بما في ذلك الانتخابات الرئاسية الأخيرة.

ولأول مرة تعتمد بيلاروس الانتخاب بنظام يوم الاقتراع الموحد وذلك استناداً لدستور الجمهورية المعدل في شباط 2022 حيث سيتم انتخاب نواب البرلمان والمجالس المحلية في وقت واحد لمدة خمس سنوات.

وفي السابق كانت بيلاروس تشهد انتخابات منفصلة للبرلمان والمجالس المحلية خلال الفترة الانتخابية التي كانت تمتد لأربع سنوات.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency