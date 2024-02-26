شهداء وجرحى جراء عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين مساء اليوم جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل لليوم الـ 142 على قطاع غزة المنكوب.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن طيران الاحتلال قصف منزلاً في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة ما أدى لاستشهاد 15 فلسطينياً على الأقل وإصابة العشرات بينهم أطفال ونساء، إضافة إلى وجود عدد من المفقودين ما زالوا تحت الأنقاض لم تتمكن فرق الإنقاذ والإسعاف من الوصول إليهم بسبب كثافة القصف الإسرائيلي.

كما استشهد 10 فلسطينيين على الأقل وأصيب 15 آخرون جراء قصف العدو الإسرائيلي الطريق الساحلي غرب مدينة غزة وتم نقلهم إلى مستشفى الشفاء.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في وقت سابق اليوم ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول الماضي إلى 29692 شهيداً و 69879 جريحاً.

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