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ليفربول يحقق لقب كأس رابطة الأندية الإنكليزية على حساب تشيلسي

2024-02-25

لندن-سانا

توج ليفربول بلقب كأس رابطة الأندية الإنكليزية المحترفة لكرة القدم للمرة العاشرة في تاريخه بعد فوزه على تشيلسي في المباراة النهائية بهدف دون رد.

سجل هدف المباراة الوحيد فيرجيل فان دايك في الدقائق الأخيرة من الشوط الإضافي الثاني بعد تمديد الوقت الأصلي بشوطين إضافيين.

وشهد الوقت الأصلي للمباراة إلغاء هدف لكل فريق بعد العودة لتقنية حكم الفيديو المساعد.

وافتقد ليفربول في مباراة اليوم لجهود عدد من لاعبيه الأساسيين منهم محمد صلاح وديوغو غوتا وحارس المرمى أليسون.

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