زاخاروفا: تصريحات زيلينسكي بشأن عدد قتلى قواته كاذبة

موسكو-سانا

وصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا تصريحات رئيس النظام الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بشأن عدد قتلى قواته الذين سقطوا خلال العملية العسكرية الروسية الخاصة بالمغلوطة والكاذبة.

وقالت زاخاروفا تعليقها على مزاعم زيلينسكي بمقتل 13 ألفاً فقط من قواته: “إن كل مواطن في أوكرانيا يدرك ويفهم أن زيلينسكي يكذب، كما أن كل شخص على الأرض يدرك تصريحاته المغلوطة والكاذبة”.

وأضافت زاخاروفا: “في السابق لم يكن زيلينسكي يعتبر السكان الناطقين بالروسية في دونباس أشخاصاً والآن يعتبر أن مواطني أوكرانيا مجرد أدوات لا يزال يستخدمها للحصول على أموال غربية وهذا هو بالضبط ما يفسر حقيقة أنه قلل من تقدير الخسائر عدة مرات”.

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