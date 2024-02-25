الدفاع الروسية تعلن اعتراض صاروخين أوكرانيين فوق البحر الأسود

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن قواتها دمرت صاروخين أوكرانيين موجهين فوق البحر الأسود.

وقالت الوزارة في بيان اليوم: “تم التصدي لمحاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام صواريخ موجهة من طائرتين لضرب أهداف على الأراضي الروسية”، مشيرة إلى أن منظومات الدفاع الجوي دمرت الصواريخ فوق البحر الأسود.

كما أعلنت الوزارة أنه تم تدمير 6 طائرات مسيّرة أوكرانية في أجواء مقاطعة بيلغورود الحدودية وفوق مياه البحر الأسود يوم أمس.

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