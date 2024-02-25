مصرع 9 أشخاص إثر انقلاب حافلة في جنوب إفريقيا

جوهانسبرغ-سانا

لقي تسعة أشخاص على الأقل من أعضاء الحزب الحاكم في جنوب إفريقيا مصرعهم وأصيب 17 آخرون بجروح إثر انقلاب حافلة شرق البلاد.

ونقلت وكالة “اسوشيتد برس” عن حزب المؤتمر الوطني الإفريقي قوله في بيان: إن ” حادثاً مرورياً وقع في مدينة ديربان شرق البلاد جراء انقلاب حافلة بعد أن انحرفت عن الطريق ما أدى إلى مصرع 9 أشخاص وإصابة 17 آخرين تم نقلهم إلى المستشفى بينهم حالات حرجة”.

وأوضح البيان أن “الضحايا هم من أعضاء الحزب الحاكم وكانوا في طريق العودة إلى بلدتهم بعد حضور تجمع انتخابي للرئيس سيريل رامافوزا وحزب المؤتمر الوطني الإفريقي الحاكم”.

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