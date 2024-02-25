لوكاشينكو: إذا استمر الغرب بمساعدة أوكرانيا على المنوال الحالي فأيامها معدودة

مينسك-سانا

قال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو إنه إذا استمر الغرب في مساعدة أوكرانيا كما يفعل الآن فإن أيام استمرار هذه الدولة ستصبح معدودة، والجيش الأوكراني يدرك ذلك جيداً.

ونقلت وكالة “تاس” عن لوكاشينكو قوله للصحفيين عقب الإدلاء بصوته في الانتخابات البرلمانية والمحلية في البلاد: “إذا استمر الغرب في مساعدة أوكرانيا على نفس المنوال الحالي، فإن أيام أوكرانيا باتت معدودة ويجب على زيلينسكي أن يحفظ ذلك عن ظهر قلب”.

ورأى الرئيس البيلاروسي أن روسيا انتقلت إلى نهج الحل السلمي للوضع في أوكرانيا، ولدى نظام كييف أسباب كثيرة للموافقة على المفاوضات، فالأحداث في البلاد تتطور بشكل سيئ، بالمقابل ما يزال لدى روسيا احتياطيات كبيرة جداً تم نشرها على الجبهة بالقرب من خط التماس.

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