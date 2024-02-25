العدو الإسرائيلي يعتدي مجدداً على قرى وبلدات الجنوب اللبناني

بيروت-سانا

جدد العدو الإسرائيلي اعتداءاته اليوم على القرى الحدودية ومنازل المدنيين في جنوب لبنان.

وشن الطيران الإسرائيلي بعد ظهر اليوم غارة استهدفت بالصواريخ بلدة بليدة، كما استهدف القصف المدفعي المعادي تلة شواط في بلدة عيتا الشعب، حيث سقطت قذيفة قرب الجبانة، كذلك استهدف العدو شرقي بلدة مركبا ومنطقة شميس في أطراف كفرشوبا وأطراف بلدة حولا ، بينما طالت بلدة كفركلا رشقات رشاشة غزيرة من مستوطنة (المطلة) على الحدود مع فلسطين المحتلة.

وحلق الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي فوق السفح الغربي لجبل الشيخ من شبعا مروراً ببلدات عين عطا وراشيا وكفرقوق وينطا بقضاء راشيا، وصولاً إلى دير العشاير عند الحدود.

وتواصلت الاعتداءات الإسرائيلية في الجنوب الليلة الماضية ، وأغار الطيران الحربي على بلدة برعشيت، كما استهدف بلدة الضهيرة مع سلسلة غارات على محيط جبل بلاط ،تزامنت مع قصف مدفعي معاد استهدف بلدة رب ثلاثين.

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