86 شهيداً و131 جريحاً في اليوم الـ 142 من العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال الساعات الـ 24 الماضية 7 مجازر في قطاع غزة المنكوب، راح ضحيتها 86 شهيداً و131 جريحاً.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم أن الاحتلال يواصل عدوانه لليوم الـ 142 على مختلف مناطق القطاع بأشكال متعددة، ما بين إعدامات ميدانية ومجازر وإبادة جماعية ومسح لأحياء سكنية بمن فيها، ما أدى إلى ارتفاع عدد ضحايا العدوان المستمر منذ السابع من تشرين الأول الماضي إلى 29692 شهيداً و69879 جريحاً، لافتة إلى أن عدداً من الضحايا لا يزال تحت الركام، وفي الطرقات ويمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

وأضافت الوزارة: إن الطواقم الطبية في مجمع ناصر الطبي في خان يونس تمكنوا من دفن 13 شهيداً داخل المجمع، وهم من المرضى الذين استشهدوا نتيجة توقف المولدات والأوكسجين.

واستشهد 10 فلسطينيين على الاقل، وأصيب أكثر من 50 آخرين، جراء قصف الاحتلال عدة منازل في مدينة غزة، وخاصة في حيي الزيتون والصبرة.

كما استشهد فلسطيني في قصف الاحتلال بلدة القرارة شمال خان يونس.

وانتشلت طواقم الدفاع المدني جثامين 8 شهداء من منطقة السطر شرق مدينة خان يونس، جنوب القطاع.

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