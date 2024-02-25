سورية تعرض تجربتها في المناهج التعليمية خلال اجتماع عربي لمؤسسات القياس والتقويم التربوي

تونس-سانا

قدم الوفد السوري خلال مشاركته في الاجتماع الأول لرؤساء مؤسسات القياس والتقويم التربوي بالدول العربية، الذي عقد في مدينة تونس، عرضاً عن تجربة وزارة التربية في مجالات تقويم المناهج التعليمية وبناء الاختبارات.

الوفد الذي ترأسه مدير مركز القياس والتقويم التربوي في وزارة التربية الدكتور رمضان درويش عرض خلال الاجتماع ما نفذ من مشروعات تعليمية من منهاج الفئة “ب”، والتعليم التمكيني، وتقويم أسئلة اختبارات شهادتي التعليم الأساسي والثانوي وتحليل نتائجها، إضافةً إلى تدريب المدرسين وموجهي الاختصاص على أساليب التقويم وتطبيق اختبارات على تلاميذ مرحلة التعليم الأساسي، كاختبار الميول المهنية والذكاءات المتعددة، فضلاً عن أعمال التشبيك مع كليات التربية في الجامعات السورية والمشاركة في المؤتمرات وتقديم الدراسات والأبحاث.

كما تم خلال الاجتماع الذي دعت إليه المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم “الألكسو”، الاتفاق على تأسيس شبكة عربية للقياس والتقويم تعمل على توحيد المصطلحات وتبادل الخبرات والمعلومات في هذا المجال، وبناء اختبار عربي موحد على غرار الاختبارات العالمية.

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