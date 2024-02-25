تنطلق في شهر رمضان… مبادرات مجتمعية في بصرى الشام بريف درعا لدعم الأسر المحتاجة

درعا-سانا

بهدف مساعدة الأسر الأكثر احتياجاً في مدينة بصرى الشام، وتأمين متطلباتها في شهر رمضان المبارك، أطلقت الفعاليات الاقتصادية والاجتماعية بالتعاون والتنسيق مع المجتمع المحلي ومجلس المدينة عدداً من المبادرات المجتمعية.

وتتنوع المبادرات بين توزيع السلات الغذائية ومساعدات مادية، وإجراء عمليات جراحية مجانية لبعض المرضى من قبل مجموعة أطباء متطوعين.

رئيس مجلس مدينة بصرى الشام سليمان الشحمة نوه بأهمية المبادرات المجتمعية لدعم الأسر المحتاجة وإظهار التكافل الاجتماعي، بينما أكد رئيس لجنة المجتمع المحلي عوض المقداد ضرورة التعاون مع مختلف الجهات بهدف مساعدة شريحة مجتمعية تعاني من الظروف الاقتصادية الصعبة، موضحاً أن توزيع السلات سيكون مع بداية شهر رمضان المبارك.

ولفت منسق القطاع الصحي في المجتمع المحلي بكر البكر إلى أن العمل مستمر لتأمين الأدوية للأمراض المزمنة من خلال بعض الصيدليات المشاركة بالمبادرات.

وأكد عدد من المشاركين بالمبادرات وهم مجموعة من الأطباء والتجار، بعضهم مغتربون في الخارج أنها فرصة لتقديم الدعم للأسر المحتاجة والمرضى، وهي واجب إنساني ووطني، وتسهم في تعزيز العمل التطوعي وتنظيمه للوصول إلى أكبر عدد من المحتاجين لمثل هذه الخدمات التي تعمل على توطيد أواصر التعاون بين أبناء المجتمع في ظل هذه الظروف الصعبة.

رضوان الراضي