اللجنة الفنية للقوة البدنية باللاذقية تقيم بطولتها الفرعية تحضيراً لبطولة الجمهورية

اللاذقية-سانا

أقامت اللجنة الفنية للقوة البدنية باللاذقية بطولتها الفرعية لفئتي الرجال والماسترز في صالة ملعب الباسل، في إطار التحضير للمشاركة في بطولة الجمهورية القادمة.

ففي فئة الرجال توج بالمركز الأول بوزن 74 كغ علي إسماعيل وبوزن 83 كغ ماهر خضور وبوزن 93 كغ حيدر عاطف حسن، وبوزن 105 كغ حيدرة حسن.

وفي فئة الماسترز اقتصرت المنافسات على وزن 105 كغ، وأحرز المركز الأول فيه أيمن الجندي.

رئيس اللجنة الفنية للعبة باللاذقية أسامة حسان قال في تصريح لـ سانا: إنه بالرغم من قلة عدد اللاعبين المشاركين بالبطولة، فإن المستويات كانت جيدة، وكانت فرصة للوقوف على مستوى اللاعبين واختيار الذين حققوا أفضل الأرقام بالرفعات الثلاث التقيين والصدر والسكوات لتشكيل منتخب المحافظة الذي سيشارك في بطولة الجمهورية المقررة بدمشق الشهر القادم.

نبيل علي

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