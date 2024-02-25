الخارجية الفلسطينية تدين جرائم الاحتلال ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم ومقدساتهم

القدس المحتلة-سانا

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية انتهاكات وجرائم قوات الاحتلال ومستوطنيه بحق الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومقدساتهم في عموم الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس، بهدف تقطيع أوصالها وتنفيذ مخططات الضم الاستعمارية.

وقالت الخارجية في بيان اليوم نقلته وكالة وفا: إن حكومة الاحتلال تصر على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في الضفة الغربية وبشكل خاص في القدس، متجاهلة القرارات الدولية التي تؤكد عدم شرعية الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتطالب بوقفه.

وأضافت: “ننظر بإيجابية للمواقف وردود الفعل الدولية الرافضة للاستيطان، إلا أن تلك المواقف ما زالت ضعيفة وغير كافية ما دامت لا تقترن بإجراءات عملية وضغوط حقيقية تجبر حكومة الاحتلال على وقف جميع أنشطتها الاستيطانية”.

وطالبت الخارجية مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته في تطبيق القرار الأممي 2334 الذي يؤكد عدم شرعية الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة ويطالب بوقفه، كما طالبت الدول بوضع تنظيمات المستوطنين على قوائم الإرهاب وفرض عقوبات عليها.

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