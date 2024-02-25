شهداء وجرحى جراء عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين مساء اليوم جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل لليوم الـ 141 على قطاع غزة المنكوب.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن طيران الاحتلال قصف تجمعاً للفلسطينيين في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة 4 آخرين بجروح خطرة.

كما استشهد 11 فلسطينياً جراء قصف قوات الاحتلال منزلين في مدينة رفح جنوب القطاع، بينما أصيب تسعة آخرون بجروح جراء قصف الاحتلال عدة منازل جنوب شرق غزة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في وقت سابق اليوم ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول الماضي إلى 29606 شهداء و 69737 جريحاً.

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