إصابة فلسطينيين باعتداء قوات الاحتلال عليهم قرب نابلس

القدس المحتلة-سانا

أصيب عدد من الفلسطينيين مساء اليوم جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهم قرب مدينة نابلس بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة “وفا” الفلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية قريوت واعتدت على الفلسطينيين بالرصاص وقنابل الغاز السام، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بالاختناق، كما اقتحم مستوطنون بحماية مشددة من قوات الاحتلال بلدة حوارة جنوب المدينة واعتدوا على الفلسطينيين وممتلكاتهم.

وفي السياق اقتحمت قوات الاحتلال بلدة يعبد جنوب غرب جنين وداهمت منازل الفلسطينيين واعتقلت شاباً.

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