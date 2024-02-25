SCS-NET
الشريط الإخباري

إصابة فلسطينيين باعتداء قوات الاحتلال عليهم قرب نابلس

2024-02-24

القدس المحتلة-سانا

أصيب عدد من الفلسطينيين مساء اليوم جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهم قرب مدينة نابلس بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة “وفا” الفلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية قريوت واعتدت على الفلسطينيين بالرصاص وقنابل الغاز السام، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بالاختناق، كما اقتحم مستوطنون بحماية مشددة من قوات الاحتلال بلدة حوارة جنوب المدينة واعتدوا على الفلسطينيين وممتلكاتهم.

وفي السياق اقتحمت قوات الاحتلال بلدة يعبد جنوب غرب جنين وداهمت منازل الفلسطينيين واعتقلت شاباً.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency

انظر ايضاً

إصابة فلسطينيين اثنين برصاص الاحتلال في الضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا أصيب فلسطينيان واعتقل آخرون مساء اليوم خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مناطق بالضفة …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2024, All Rights Reserved