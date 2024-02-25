مانشستر سيتي يهزم بورنموث ويضيّق الخناق على ليفربول المتصدر

بورنموث-سانا

فاز فريق مانشستر سيتي على مضيفه بورنموث بهدف مقابل لا شيء مقلصاً الفارق الذي يفصله خلف ليفربول متصدر الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم إلى نقطة واحدة.

وسجل هدف مانشستر سيتي الوحيد فيل فودن ليحصد بذلك 59 نقطة من 26 مباراة بفارق نقطة واحدة خلف ليفربول الذي يواجه تشيلسي في نهائي كأس رابطة الأندية الإنكليزية المحترفة غداً.

وهز فودن الشباك من مسافة قريبة في الدقيقة 24 بعد مجهود جيد من إرلينغ هالاند ليحافظ على سجله خالياً من الهزائم في الدوري للمباراة 11 بعدما حقق انتصاراً ثانياً على التوالي بنتيجة 1-0 بعد تغلبه على برنتفورد يوم الثلاثاء الماضي.

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