وزارة الموارد المائية تبحث مع (أكساد) التعاون الفني المشترك في القطاع المائي

دمشق-سانا

بحث وزير الموارد المائية المهندس حسين مخلوف مع مدير عام المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة “أكساد” الدكتور نصر الدين العبيد آفاق التعاون الفني المشترك في القطاع المائي وسبل تفعيلها.

وتم خلال اللقاء الذي جرى اليوم في مبنى الوزارة استعراض أبرز جوانب التعاون والعمل المشترك بين الجانبين، ولا سيما في مجالات تحديث النماذج الرياضية للمياه الجوفية وتقانات حصاد مياه الأمطار في المناطق الريفية وكذلك تقييم أثر التغيرات المناخية على الموارد المائية، وتنفيذ دراسة

المحاسبة المائية للأحواض المختلفة وتقدير الاحتياجات المائية للمحاصيل الزراعية باستخدام تقانات الاستشعار عن بعد.

كما تم بحث آليات وسبل تعزيز التعاون وتطويره في مجال بناء القدرات والتدريب ضمن نطاق تحديث ومعايرة واستثمار النماذج الرياضية للمياه الجوفية وتحليل بيانات التغير المناخي والتعامل مع منصات البيانات المناخية العالمية وبرامج المحاسبة المائية، وتم الاتفاق على لقاء عمل بحضور الفنيين المعنيين لوضع إطار تنفيذي لكل أوجه التعاون المقترح بشكل عملي.

وأشار الوزير مخلوف إلى أهمية دور “أكساد” وضرورة الاستفادة من خبراتها وتجاربها الغنية في هذه المجالات.

من جانبه أكد العبيد استعداد “أكساد” للتعاون والمشاركة الفعالة مع وزارة الموارد المائية للنهوض بالقطاع الزراعي والمائي.

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