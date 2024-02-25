إيكواس تقرر رفع جزء من العقوبات المفروضة على النيجر

أبوجا-سانا

قرر رؤساء دول المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا “إيكواس” رفع جزء من العقوبات المفروضة على النيجر منذ العام الماضي.

وقال رئيس مفوضية “إيكواس” عمر أليو توراي للصحفيين إثر قمة طارئة للتكتل الاقتصادي في أبوجا: “إن العقوبات سترفع بأثر فوري وستتم إعادة فتح الحدود والمجال الجوي”، مشيراً إلى أن رفع العقوبات يأتي لأسباب إنسانية بحتة ولتخفيف المعاناة الناجمة عن ذلك.

وكانت النيجر ومالي وبوركينا فاسو أعلنت نهاية الشهر الماضي انسحابها من “إيكواس”، وذلك لعدم مساعدتها لهم بشكل جدي في حربهم المستمرة ضد الإرهاب.

وفرضت “إيكواس” عقوبات على النيجر بعد الانقلاب على الرئيس محمد بازوم في تموز الماضي.

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