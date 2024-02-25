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المقاومة الفلسطينية تواصل التصدي لقوات الاحتلال في قطاع غزة

2024-02-24

القدس المحتلة-سانا

واصلت المقاومة الفلسطينية تصديها لقوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة المنكوب موقعة قتلى ومصابين في صفوفها.

وقالت المقاومة في بيان اليوم إنها استهدفت دبابة وجرافة للعدو الصهيوني بقذيفة “تاندوم” وعبوة “برق” في منطقة عبسان الكبيرة شرق خان يونس جنوب قطاع غزة وقضت على طاقم الدبابة من المسافة صفر.

كما استهدفت المقاومة دبابة للعدو الصهيوني بقذيفة “تاندوم” واشتبكت مع قوة صهيونية تحصنت في أحد المنازل بحي الزيتون في مدينة غزة وأوقعت أفرادها بين قتيل ومصاب.

واعترف العدو الإسرائيلي في وقت سابق اليوم بمقتل ضابط خلال الاشتباكات مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

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