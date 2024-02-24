بحث سبل تفعيل التعاون الاقتصادي بين حلب والمدن اليونانية

حلب-سانا

بحث رؤساء وممثلو غرف الصناعة والسياحة والتجارة بحلب مع القائم بأعمال السفارة اليونانية بدمشق نيكولاوس بروتوناريوس سبل التعاون الاقتصادي بين حلب والمدن اليونانية وآلية تعزيزه.

رئيس غرفة صناعة حلب المهندس فارس الشهابي نوه بأهمية اللقاء لناحية تبادل الآراء والأفكار الهادفة إلى زيادة مجالات التعاون الاقتصادي في كل المجالات، وتفعيل مجلس رجال الأعمال السوري اليوناني، داعياً إلى تبادل الزيارات والوفود الاقتصادية والخبرات لتذليل العقبات وفتح آفاق أرحب من التعاون المشترك بين البلدين الصديقين.

من جانبه، عبر بروتوناريوس عن سعادته بزيارة حلب ولقائه ممثلي الفعاليات الاقتصادية فيها، موجهاً الدعوة لرجال الأعمال السوريين للمشاركة الفاعلة في تطوير العلاقات الاقتصادية وسط استعداد السفارة اليونانية لتقديم كل التسهيلات والدعم لهم.

بدوره لفت رئيس اتحاد غرف السياحة السورية المهندس طلال خضير إلى رغبة الاتحاد بالاستفادة من خبرة اليونان في مجال تأهيل مدربين مختصين لسد النقص في الكوادر السياحية في حلب، وذلك لكون اليونان دولة سياحية بامتياز وتمتلك خبرة كبيرة في هذا المجال.

حضر اللقاء القنصل الفخري لليونان بحلب جورج قطيني.

قصي رزوق

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