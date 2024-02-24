إجلاء الآلاف في بريطانيا خلال تفكيك قنبلة من مخلفات الحرب العالمية الثانية

لندن-سانا

أجلت السلطات البريطانية آلاف السكان بشكل مؤقت خلال تفكيك قنبلة من مخلفات الحرب العالمية الثانية.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن وزارة الدفاع البريطانية قولها: “تم اكتشاف قنبلة تزن 500 كيلوغرام في فناء منزل بمدينة بليموث الساحلية على الساحل الجنوبي الغربي للبلاد، وأجلت السلطات أكثر من 10 آلاف شخص لضمان سلامتهم، فيما قامت قافلة عسكرية بنقل القنبلة إلى البحر”.

وكانت مدينة بليموث التي تعتبر موطن القواعد البحرية البريطانية لعدة قرون واحدة من أكثر المدن التي تعرضت للقصف خلال الحرب العالمية الثانية.

وعلى الرغم من مرور 77 عاماً على انتهاء الحرب العالمية الثانية ما يزال موضوع اكتشاف قنابل غير منفجرة من مخلفات الحرب مستمراً في العديد من المدن الأوروبية.

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