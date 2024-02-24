الخارجية الفلسطينية: فشل المجتمع الدولي بوقف العدوان الإسرائيلي يضرب ما تبقى من مصداقية مؤسساته

القدس المحتلة-سانا

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن الفشل الدولي بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يكشف زيف مواقف الدول التي تدعي الحرص على مبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي، ويضرب ما تبقى من مصداقية مؤسسات الأمم المتحدة والشرعية الدولية.

وقالت الخارجية في بيان اليوم نقلته وكالة وفا: إن هذا الفشل الدولي يؤكد أيضاً عقم آليات العمل الدولية وفشلها في احترام القانون الدولي والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وخاصة أن هذا الفشل يقترن بتغييب متعمد للعدالة الدولية ومبدأ المحاسبة والعقاب.

وأكد البيان أن “إسرائيل” تمعن بارتكاب المزيد من المجازر الجماعية عبر القصف الوحشي للمنازل والأبراج السكنية والمراكز والمنشآت بما فيها الصحية، وتعمق الكارثة الإنسانية والمجاعة يوماً بعد يوم، وتواصل تحويل القطاع لمنطقة مدمرة بالكامل وغير قابلة للحياة البشرية، ما يعني التمهيد لتنفيذ مخططات التهجير القسري للسكان.

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