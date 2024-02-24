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استطلاع للرأي.. أغلب الروس يؤيدون العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا

2024-02-24

موسكو-سانا

أظهر استطلاع للرأي أجراه مركز دراسة الرأي العام لعموم روسيا فتسيوم وشارك فيه 1600 شخص فوق سن 18 عاماً أن أكثر من نصف الروس يعتقدون أن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا تسير بشكل جيد.

ووفق الاستطلاع الذي نقلته وكالة نوفوستي، يحظى قرار شن العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا بتأييد 68 بالمئة من الروس، بينما يعارضه 19 بالمئة، وتعتبر الأغلبية أن الهدف الرئيسي من القيام بهذا العمل العسكري كان حماية روسيا ونزع سلاح أوكرانيا ومنع نشر قواعد عسكرية لحلف شمال الأطلسي على أراضيها.

وبين الاستطلاع أن 65 بالمئة من الروس يعتبرون العملية العسكرية للقوات الروسية ناجحة، في حين أشار 72 بالمئة من المشاركين إلى تأييدهم الرأي القائل بأن كل روسي يجب أن يقدم مساهمة مناسبة لكي يتم إنجاز العملية العسكرية بنجاح.

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