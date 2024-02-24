نادي الأسير: عدد الشهداء في معتقلات الاحتلال ارتفع منذ بدء العدوان على قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني أن تصاعد أعداد الشهداء الفلسطينيين في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي جراء عمليات التعذيب والإجراءات الانتقامية الممنهجة والجرائم الطبية تشكل قراراً واضحاً بقتلهم، في إطار حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.

وقالت الهيئة ونادي الأسير في بيان مشترك اليوم: إن جريمة الإخفاء القسري تشكل أبرز الجرائم الممنهجة والخطيرة التي يصر الاحتلال على تنفيذها بحق المعتقلين الفلسطينيين، والتي يهدف من خلالها تنفيذ المزيد من الجرائم دون أي رقابة أو رداع.

وأضاف البيان: إن عز الدين زياد عبد البنا 40 الذي أُعلن عن استشهاده في معتقل الرملة يوم أمس تعرض بعد اعتقاله لعمليات تعذيب أدت إلى تفاقم وضعه الصحي ووصوله إلى مرحلة خطيرة جداً، أدت إلى استشهاده في ظل استمرار جريمة الإخفاء القسري التي يواصل الاحتلال تنفيذها بحق معتقلي غزة.

وأشارت الهيئة والنادي إلى أن الاحتلال كان اعترف بإعدام أحد المعتقلين ولم يعلن عن هويته، إضافة إلى ما تم الكشف عنه عبر إعلامه باستشهاد مجموعة من المعتقلين في معتقل “سديه تيمان” قرب مدينة بئر السبع في الأراضي المحتلة 1948 دون الكشف عن هويتهم وظروف استشهادهم.

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