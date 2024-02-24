مدفيديف: العقوبات الغربية الجديدة موجهة ضد الشعب الروسي

موسكو-سانا

أكد نائب أمين مجلس الأمن القومي الروسي دميتري مدفيديف أن العقوبات الجديدة التي فرضتها الدول الغربية ضد روسيا ليست موجهة ضد سلطات البلاد أو رجال الأعمال فحسب، بل هي ضد الشعب الروسي بأكمله.

وبمناسبة الذكرى السنوية الثانية لبدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، وتعليقاً على التقييدات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة وبلدان الاتحاد الأوروبي على روسيا قال مدفيديف على قناة التلغرام اليوم: “تعودت بلادنا على تقييداتهم اللامتناهية، وتعلمت العيش في ظل هذه التقييدات التي أصبحت تشمل منظومة المدفوعات الروسية (مير) ونشاط شركات البناء التي تشيد مساكن للمواطنين الروس”.

وأضاف مدفيديف: إن “منطلقاتهم واضحة.. فهم يستهدفون شعبنا”، داعياً إلى الرد على الإجراءات الغربية بالمثل ووضع وتنفيذ قرارات تمس مصالح العالم الغربي.

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