ريابكوف: مزاعم واشنطن حول تخطيط روسيا نشر أسلحة نووية في الفضاء غير صحيحة

موسكو-سانا

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تقدم أي دليل بشأن مزاعم تخطيط موسكو لنشر أسلحة نووية في الفضاء.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن ريابكوف قوله في تصريحات للصحفيين: “إن الأمريكيين يوجهون اتهامات لا أساس لها من الصحة ولا تدعمها أي أدلة، ويستغلون القضية لأغراض دعائية، وهذا هو أسلوبهم المعتاد”، لافتاً إلى “سخافة الاتهامات الأمريكية لبلاده”.

وأوضح ريابكوف أن روسيا ورغم كل السياسات التي تتبعها الولايات المتحدة وحلفاؤها لا تفكر في الانسحاب من معاهدة الفضاء الخارجي التي وقعت عام 1967، وتمنع نشر أسلحة نووية في الفضاء.

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