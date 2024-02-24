معرض (على قيد الهوى) للفنانة التشكيلية ريم قبطان يحط رحاله في دمشق

دمشق-سانا

عرضت الفنانة التشكيلية ريم قبطان أعمال معرضها الفردي الثامن بعنوان (على قيد الهوى) مساء اليوم في المستشارية الثقافية الإيرانية بدمشق، بعد أن انتهى المعرض في الشارقة بالإمارات العربية المتحدة.

المعرض يضم مجموعة من الأعمال تنوعت بين لوحات خطية بأحجام وتقنيات متنوعة أغلبها بخط النستعليق بأسلوب كلاسيكي (فن كتابة الجليبا)، وهو فن مختص بكتابة أبيات الشعر المثنوية باستخدام أقلام وقصبات بحجم صغير مع التذهيب والمنمنمات، بالإضافة إلى أعمال حروفية رسمت بأحجام كبيرة وبأسلوب تشكيلي يعتمد على تقنية المواد المختلفة من ألوان إكريليك وأحبار متنوعة.

وعن المعرض قالت الفنانة ريم في تصريح لـ سانا الثقافية: بعد نجاح معرض (على قيد الهوى) في الإمارات أحببت أن يطلع الجمهور السوري على هذه الأعمال الجديدة، وتمت دعوتي من قبل المستشارية الثقافية الإيرانية لإقامة المعرض بدمشق، مبينة أنها تسعى إلى تقديم أعمال خطية وحروفية بعدة أساليب وتقنيات، من خلال تجربتها للوصول إلى آفاق جديدة في هذا المجال الفني المميز.

الفنانة التشكيلية ريم قبطان هي رئيسة جمعية بيت الخط العربي والفنون، وعضو في اتحاد الفنانين التشكيليين، وعضو مجلس أمناء مؤسسة القدس الدولية، ولها ثمانية معارض فردية محلية وخارجية، والكثير من المشاركات في معارض جماعية.

محمد سمير طحان

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