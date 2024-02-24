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عملية طوفان الأقصى تدخل يوماً جديداً.. أبرز التطورات

2024-02-24

القدس المحتلة-سانا

أبرز تطورات عملية (طوفان الأقصى) التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية في السابع من تشرين الأول الماضي رداً على اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي:

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– وزارة الصحة الفلسطينية: استشهاد طفل في مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة بسبب الجوع جراء الحصار المستمر من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

المقاومة الفلسطينية تستهدف بقذائف الهاون تجمعات جنود الاحتلال الإسرائيلي وآلياته في خان يونس جنوب قطاع غزة.

 المقاومة الفلسطينية تستهدف بقذائف الهاون تجمعات جنود الاحتلال الإسرائيلي وآلياته في خان يونس جنوب قطاع غزة

– الرئيس البرازيلي: (إسرائيل) ترتكب إبادة جماعية في قطاع غزة

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أبرز تطورات عملية طوفان الأقصى

القدس المحتلة-سانا أبرز تطورات عملية (طوفان الأقصى) التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية

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