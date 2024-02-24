سياسي تشيكي: الولايات المتحدة دعمت وما زالت تدعم الإرهاب في سورية

براغ-سانا

أكد نائب وزير الخارجية التشيكي السابق البروفيسور بيتر درولاك أن الولايات المتحدة دعمت وما زالت تدعم الإرهاب في سورية وتقف إلى جانب تنظيماته المختلفة.

واعتبر درولاك في حديث لإذاعة “اونيفيرزوم” التشيكية أن موسكو خلافاً لواشنطن تقف إلى جانب القانون الدولي، وتدخلها عسكريا بالأزمة في سورية جاء بموافقة حكومتها الشرعية، فيما وقفت واشنطن وتقف إلى جانب التنظيمات الإرهابية أي أنها تدعم الإرهاب في سورية.

ولفت درولاك إلى أن روسيا ظهرت كقوة عظمى بوجه الأمريكيين الذين حاولوا تخريب عدة دول في منطقة الشرق الأوسط ومنها العراق وليبيا وسورية.

وفيما يتعلق بأوكرانيا اعتبر نائب وزير الخارجية التشيكي السابق أن هدف الولايات المتحدة في أوكرانيا هو إضعاف روسيا والأوكرانيون يقدمون في هذا الصراع حياة مواطنيهم والبنى التحتية والطاقة.

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