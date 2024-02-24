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تحطم مروحية للحرس الوطني الأمريكي ومقتل جنديين على متنها

2024-02-24

واشنطن-سانا

أعلنت السلطات الأمريكية مقتل جنديين من الحرس الوطني أمس في تحطم مروحية كانا يستقلانها في ولاية ميسيسيبي، خلال رحلة تدريب روتينية.

ونقل موقع فوكس نيوز عن حاكم ولاية ميسيسيبي الأمريكية تيت ريفز قوله في بيان “إن مروحية من طراز أباتشي “إي إتش – 64″ تابعة للحرس الوطني تحطمت في ميسيسيبي خلال رحلة تدريبية روتينية، ولم يتمكن اثنان من رجال الحرس من النجاة من الحادث”.

وأعلن في وقت سابق من هذا الشهر عن مقتل جنديين أمريكيين في حادث تحطم مروحية عسكرية من نوع بلاك هوك في ولاية آلاباما جنوب الولايات المتحدة.

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