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الدفاع الجوي الروسي يسقط مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بريانسك

2024-02-23

موسكو-سانا

أسقطت الدفاعات الجوية الروسية اليوم طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي منطقة ستارودوب في مقاطعة بريانسك الروسية.

ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن حاكم المقاطعة ألكسندر بوغوماز قوله عبر قناته على تلغرام اليوم إنه “تم إيقاف محاولة إرهابيين أوكرانيين لتنفيذ هجوم باستخدام طائرة دون طيار، وتم إسقاط المسيرة فوق منطقة ستارودوب من قبل قوات الدفاع الجوي الروسي”.

وأضاف بوغوماز إنه لم تقع إصابات أو أضرار، وأن خدمات الطوارئ والاستجابة كانت في الموقع.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت في وقت سابق اليوم أن القوات الروسية أحبطت محاولة قام بها نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرة من دون طيار فوق مقاطعة بيلغورود.

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