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المقاومة الفلسطينية تكبد الاحتلال الإسرائيلي خسائر فادحة في قطاع غزة

2024-02-23

القدس المحتلة-سانا

واصلت المقاومة الفلسطينية اليوم التصدي لقوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة مكبدة إياه خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

وقالت المقاومة في بيان إن مقاتلينا استهدفوا بقذائف الهاون تجمعات لآليات وجنود العدو الإسرائيلي وسط قطاع غزة وجنوب غرب مدينة غزة بينما استهدفوا بقذائف “الياسين 5”.

واستهدفت المقاومة بقذيفة آر بي جي آلية عسكرية للعدو الإسرائيلي جنوب مدينة غزة وقوة تابعة له داخل مبنى في حي الزيتون بصاروخ “سعير” وأوقعت أفرادها بين قتيل ومصاب، كما استهدفت المقاومة آلية عسكرية للعدو الصهيوني غرب مدينة خان يونس جنوب القطاع، في حين أوقعت قوة للعدو في كمين محكم في منطقة عبسان الكبيرة شرق المدينة وفجرت بها.

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